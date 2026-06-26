Начальник челябинского УМВД Рябоконь стал полковником

Начальник челябинского областного ГУ МВД Сергей Космачев в торжественной обстановке наградил отличившихся коллег и поздравил руководителей с присвоением очередных званий. Сразу трое высокопоставленных правоохранителей стали полковниками.
— Полковничьи погоны получили руководители УМВД России по г. Челябинску Александр Рябоконь и ОМВД России «Коркинский» Константин Шеренгин. Также звания полковника полиции был удостоен заместитель начальника челябинского управления МВД Андрей Никифоров, — сообщает полицейский главк.
Благодарность президента РФ объявлена заместителю начальника областного ГУ МВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Сергею Кокшарову и заместителю начальника полиции по охране общественного порядка челябинского УМВД подполковнику полиции Михаилу Кленову. Последнего с этой наградой одновременно проводили и на заслуженный отдых.
Также правоохранителям региона были вручены почетные знаки, грамоты и благодарности от руководства МВД, Центрального военного округа Минобороны РФ и губернатора Алексея Текслера.
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