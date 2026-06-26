Текслер обсудил с челябинскими главврачами модернизацию хирургии и стоматологии

Алексей Текслер и глава Минздрава области Татьяна Колчинская на заседании Совета главврачей. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер провел заседание Совета главных врачей Челябинской области. Основными пунктами его повестки стали развитие и модернизация материально-технической базы челябинских больниц и клиник, в особенности в таких отраслях, как хирургия и детская стоматология.

В этом году продолжится оснащение больниц современным рентгенохирургическим оборудованием. Две ангиографические установки получат ЧОКБ и ОКБ №3 в Челябинске, еще шесть аппаратов С-дуга будут направлены в медучреждения по области. Такое оборудование позволяет расширять возможности малоинвазивной хирургии, повышать точность операций и снижать лучевую нагрузку на пациентов и медперсонал.

Развивать систему детской стоматологии и повышать ее доступность ранее поручил президент Владимир Путин. Следуя поручению, область укрепляет материальную базу отделений: в прошлом году стоматологическими установками были оснащены кабинеты в Каслях и поселке Увельском. В этом году для районных больниц уже закуплены девять таких установок, а до конца года планируется приобрести еще шесть.

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