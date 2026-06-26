Цифровой патруль: благодаря нейросети в больнице Челябинска была обнаружена «нулевая» меланома

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В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины с помощью искусственного интеллекта и цифрового дерматоскопа у 55-летнего мужчины была выявлена меланома на самой ранней, «нулевой» стадии. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

В ходе обследования с использованием аппарата FotoFinder ИИ проанализировал кожу пациента и обнаружил у него на плече подозрительный участок с начальными признаками «голубой вуали» – пигментацией и неровными контурами. Образование было удалено, а последующая гистология подтвердила диагноз.

Врачи подчеркивают, что своевременная диагностика имеет решающее значение, так как без лечения меланома «нулевой» стадии может перерасти в одну из самых агрессивных опухолей. По словам главврача Андрея Лукина, хотя меланома занимает лишь 19-е место в структуре онкозаболеваемости региона, она представляет серьезную угрозу, и современные методы позволяют обнаружить ее на раннем этапе. Сейчас пациенту предстоит регулярное наблюдение у онколога.

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