Свет на полную мощность обещают вернуть в скором времени Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 26 июня около 20:00 жители части Калининского района Челябинска столкнулись с перебоями в электроснабжении. По сообщениям потребителей, свет отключился на несколько секунд, после чего восстановился при значительно пониженном напряжении.

В ряде домовых чатов жители сообщили о выходе из строя бытовой техники. В частности, упоминались стиральные машины и компьютеры, которые перестали запускаться или начали гудеть, а также другие электроприборы.

- Розетки работают, а света нет. В одной комнате свет горит, во второй только мигает. С кого спрашивать за сгоревшую технику? — возмущались горожане.

По информации пресс-службы челябинского филиала «Россети Урал», причиной инцидента стало локальное технологическое нарушение в работе энергооборудования. В зону отключения попала часть потребителей в районе Теплотехнического института.

- К месту происшествия оперативно выехали аварийно-восстановительные бригады. Специалисты компании ведут работы по устранению неисправности. Энергетики заверили, что в ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено, - добавили в ведомстве.

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