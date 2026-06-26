Криминальный прайм-тайм: челябинские воры хотели устроить марафон сериалов с двумя телевизорами и генератором

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В дежурную часть Отдела полиции «Северо-Западный» обратился мужчина, сообщивший о проникновении в его дом, расположенный в СНТ Калининского района.

- Владелец дома рассказал, что во время его непродолжительного отсутствия неизвестные похитили генератор, два телевизора и строительные инструменты. Общий ущерб, по предварительной оценке, превысил 40 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

В ходе расследования полицейские установили личности подозреваемых. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, злоумышленниками оказались ранее несудимые жители Челябинска 2004 и 2005 годов рождения. Как сообщают сотрудники уголовного розыска, молодые люди проникли в дом через окно. Реализовать похищенное имущество они не успели, так как были оперативно задержаны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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