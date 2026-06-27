«Четко считывают посылы»: как челябинскую молодежь воспитывают на советских фильмах

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Профессор кафедры философии Южно-Уральского государственного университета Екатерина Прилукова поделилась опытом просмотра советских и российских фильмов с молодежью. В рамках обсуждения ребята делятся, какие ценности они заметили.

— Интересно отметить, что молодые люди довольно четко считывают одни и те же посылы в фильмах разных годов, — цитирует Екатерину Прилукову «Губерния». — И им важно рассматривать эти темы с разных сторон, наблюдать, как они трансформируются, и формировать собственное отношение к поднимаемым вопросам.

Специалист отмечает, что молодежь в целом становится все более думающей, прагматичной. И это, на ее взгляд, неплохая черта. Именно поэтому с молодежью важно говорить.

— Слово, будто посеянное зерно, надолго остается в умах. Более универсального инструмента нет.