«Переосмыслить поступки и найти верные ориентиры»: трудные подростки побывали на экскурсии в храме

Акция стала частью системной работы с несовершеннолетними, состоящими на учете. Фото: ГУФСИН по Челябинской области

Подростки, стоящие на профилактическом учете, побывали на экскурсии в православном храме в честь святого мученика Иоанна Воина. Духовно просветительскую встречу организовали сотрудники уголовно исполнительной инспекции ГУФСИН по Челябинской области.

Ребята пообщались с настоятелем храма отцом Павлом Курбатовым: разговор коснулся духовно нравственных ориентиров, роли веры в жизни человека, законопослушного поведения и семейных ценностей. Священнослужитель также подчеркнул важность поддержки близких и ответственного отношения к своим поступкам.

Гостей провели по храму, рассказали об истории и устройстве церкви. Особый интерес у подростков вызвал мастер класс по звонарному искусству — под руководством опытного звонаря Андрея Курбатова каждый желающий попробовал себя в роли звонаря. После экскурсии участников пригласили в трапезную, где ребят угощали горячим чаем и свежей выпечкой. В завершении встречи ребята смогли поставить свечи и задать батюшке личные вопросы.

— Подобные встречи очень важны для ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Общение со священнослужителем, посещение храма — это возможность задуматься о вечных ценностях, переосмыслить свои поступки и найти верные ориентиры, — подчеркнула инспектор отдела организации исполнения наказаний осуждённых, не связанных с изоляцией от общества ГУФСИН области Алиса Дорофеева.

Она также добавила, что после таких встреч ребята становятся более открытыми, задумываются о последствиях своих действий

Отец Павел напомнил, что двери храма всегда открыты для молодежи и выразил надежду, что встреча поможет сформировать у ребят устойчивые моральные принципы.

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