Сделано молодыми: на «МолФесте» можно будет познакомиться с локальными брендами

Фото: Росмолодежь

Завтра, 27 июня, в центре Челябинска состоится масштабный молодежный фестиваль «МолФест». Праздник пройдет под федеральным слоганом «Мечта. Гордость. Единство».

Фестиваль объединит четыре тематические зоны: «Мечта России» (спорт, наука и технологии), «Гордость России» (волонтерство, МЧС, патриотика), «Единство России» (национальные культуры и молодёжные объединения) и главную сцену «Молодость России».

Гости смогут не только хорошо провести время, но и узнать много нового. Например, на площадке Центра «Мой бизнес» будет деловая программа, в частности — круглый стол «Международное предпринимательство: сотрудничество без границ». Участники обсудят партнерские связи региона со 108 странами, меры господдержки молодежного предпринимательства (гранты, льготные займы, образовательные программы), а также актуальные запросы рынков Узбекистана и Казахстана и культурные особенности ведения переговоров. Встреча пройдет с участием Консула Генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге Хаджиабрара Якубова, помощника консула Аббоса Хакназарова и первого секретаря Генерального консульства Республики Казахстан в Екатеринбурге Батыргали Тулегенова, а также представителей Министерства международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области и директора Центра «Мой бизнес» Ирины Казанцевой. Модератором выступит Регина Рыкова — председатель федерального Совета наставников Сообщества «Росмолодежь.Предпринимай». Поддержка молодых предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На маркете «Создано молодыми» можно познакомиться с более 30 локальными производителями. Интерактивные площадки также представят известные региональные и российские бренды. А еще вы сможете найти юрту исторической реконструкции Средневекового Урала с мастер-классами.

В зоне фудкорта можно продегустировать блюда уральской кухни от местных гастропроектов. Завершит фестиваль выступление хедлайнеров — блогера Николая Соболева, группы The Hatters и проекта «Казаки делают хиты».

Вход на «МолФест» свободный. Праздник пройдет без возрастных ограничений (0+).