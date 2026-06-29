Прокатились с ветерком: автопробег выпускников ЧВВАКУШа обернулся штрафами для водителей

Фото: кадры из видео в соцсетях

Эффектный автопробег выпускников ЧВВАКУШа по Челябинску обернулся неприятностями. Колонна внедорожников эффектно прокатилась по городу, а видео быстро разлетелось по соцсетям. Но вместе с лайками участники получили и протоколы от ГАИ.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинска, 27 июня во время патрулирования на улице Цвиллинга инспекторы ДПС остановили автомобили. Оказалось, выпускников ЧВВАКУШа перевозили с нарушениями правил. Все машины из колонны проверили. В итоге на водителей составили 10 административных протоколов.

С участниками автопробега провели профилактическую беседу. Им напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения и уважать других участников дороги.

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