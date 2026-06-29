Блокировка звонков из-за границы и «тревожная кнопка»: в Челябинской области станет проще бороться с телефонными мошенниками

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В России ужесточили правила борьбы с телефонными и интернет-мошенниками – соответствующий закон подписал Владимир Путин. Новые меры будут действовать и в Челябинской области.

Теперь операторы связи обязаны предупреждать абонентов, если звонок поступает с иностранного номера. При желании такие вызовы можно будет просто заблокировать через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Снять запрет можно только лично по заявлению.

Появится и «тревожная кнопка» для жалоб на подозрительные звонки. Если пользователь сообщает о возможном мошенничестве через «Госуслуги», информация автоматически попадет в государственную систему. Далее сигнал смогут получить операторы связи, банки и правоохранительные органы.

Закон вводит и ответственность для операторов: если они пропустили мошеннический звонок и не заблокировали номер, им придется компенсировать ущерб пострадавшему. Но это будет действовать только при наличии уголовного дела.

Помимо этого, закон вводит и другие ограничения. В частности, одному человеку теперь нельзя иметь более 20 банковских карт. А родители или законные представители получили право уведомлять оператора связи о передаче SIM-карты ребенку.

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