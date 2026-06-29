Автомобиль загорелся после удара: в Челябинской области в лобовом ДТП погибли два человека

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Два человека погибли в страшном ДТП на трассе «Южноуральск — Магнитогорск» в Пластовском районе вечером 28 июня.

По данным Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла около 20:00 на 63-м километре дороги. 18-летний водитель Hyundai Accent выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114, за рулем которого находилась 22-летняя девушка.

Фото: Госавтоинспекция Челябинской области

Удар был настолько сильным, что иномарка моментально загорелась. Водитель ВАЗа погибла на месте. В салоне Hyundai Accent находился 18-летний пассажир. Его в тяжелом состоянии успели доставить в скорую помощь, но по дороге в больницу он скончался. Сам водитель иномарки получил ушибы и ссадины, но выжил.

На месте аварии всю ночь работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Сейчас специалисты восстанавливают картину произошедшего и устанавливают все обстоятельства трагедии. Движение на участке дороги пришлось временно организовать по реверсивной схеме, чтобы убрать последствия ДТП и обеспечить проезд транспорта.

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