Челябинск занял 79-е место в рейтинге городов по строительству жилья

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Челябинск занял 79-е место из 100 в рейтинге российских городов по объему строительства жилья, следует из данных «РИА Новости».

В 2025 году в городе ввели 483 тысячи квадратных метров жилья. Формально это чуть больше, чем годом ранее (+0,5%), но в пересчете на одного жителя показатель получился скромным - всего 0,4 «квадрата».

Лидерами рейтинга стали Кызыл (2,4 кв. м на человека), Краснодар (2,2 кв. м) и Тюмень (почти 2 кв. м). В соседнем Кургане показатель оказался 0,9 кв. м, что обеспечило ему 22-е место. Магнитогорск занял 73-ю строчку с результатом 0,45 кв. м на человека.

Аутсайдерами рейтинга стали Мурманск (0,03 кв. м на человека), Петропавловск-Камчатский (0,08) и Комсомольск-на-Амуре (0,09).

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