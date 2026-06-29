В Челябинске автобус №50 поедет по новому маршруту с 1 июля

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С 1 июля в Челябинске изменится маршрут автобуса №50 «Мамина — Пригородный». Об этом сообщили в администрации города.

Теперь автобусы будут следовать по улицам Первой Пятилетки, Труда, Российской и Братьев Кашириных. На северо-западе города маршрут продлят по Новоградскому проспекту до микрорайона Пригородный.

– Изменения позволят сократить время в пути между северо-востоком и северо-западом, а также обеспечить новые микрорайоны городским транспортом, – рассказали в мэрии.

На линии будут работать 18 автобусов малого класса по будням с интервалом 10–15 минут и 12 автобусов по выходным с интервалом около 15 минут.

Расписание тоже скорректировали. Первый рейс от остановки «Мамина» будет начинаться в 5:45 по будням и в 6:16 по выходным. В обратную сторону из Пригородного – в 7:10 и 7:45 соответственно. Последние рейсы запланированы в 21:45 от «Мамина» по будням и в 21:15 по выходным, а из Пригородного — в 20:15 и 21:45. Проезд останется по регулируемому тарифу, все льготы сохраняются.

А для тех, кому важно попасть на проспект Ленина, власти напоминают: с северо-востока туда можно доехать на автобусе №4, с северо-запада — на №2 и №64, а на участке Петра Столыпина — Чичерина работает автобус №71.

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