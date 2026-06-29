На «Атомный выпускной» в Челябинске пришли 7000 выпускников

Выпускники гуляли всю ночь в парке Гагарина. Фото: пресс-служба губернатора.

«Атомный выпускной» в парке Гагарина в Челябинске посетили 7000 выпускников со всей области. Во время церемонии открытия губернатор Алексей Текслер вручил подарки выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам, и отметил роль педагогов в становлении молодого поколения.

— Впереди новая яркая, интересная жизнь. Не бойтесь принимать решения, всегда двигайтесь вперед, — обратился к молодым людям глава региона. — Делайте все для развития нашей Челябинской области и нашей великой России. Помните: Челябинская область – ваш дом, где вас любят и ждут.

В парке работали четыре тематические площадки с музыкой, стендапом и караоке, все аттракционы были бесплатными до четырех утра. Главным событием ночи стала традиционная встреча рассвета.

«Атомный выпускной» проводится с 2023 года в честь 120-летия со дня рождения уроженца Челябинской области, физика-ядерщика Игоря Курчатова. Название праздника символизирует энергию молодости и связь региона с атомной отраслью.