Почему кондиционер опасен и как им пользоваться без вреда: рекомендации врача

Иногда отсутствие кондиционера в офисе - это плюс. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кондиционеры спасают от жары, но при неправильном использовании могут серьезно навредить здоровью. Заведующая терапевтическим отделением микрорайона Чурилово ГКП №8 Шушаник Маквецян рассказала КП-Челябинск, что холодный воздух, особенно направленный поток, способен спровоцировать не только простуду, но и обострение хронических заболеваний.

— Длительное воздействие направленного потока холодного воздуха приводит к снижению местного иммунитета, — пояснила Шушаник Маквецян. — Переохлаждение может спровоцировать простуду, а также стать триггером для обострения хронических заболеваний, включая проблемы с почками. Под прямым потоком воздуха легко «застудить» мышцы шеи и спины, что приводит к острой боли — миозиту или невралгии.

Но опасен не только холод. В фильтрах кондиционеров со временем накапливаются пыль и микроорганизмы. Если не проводить регулярную чистку, система начинает распылять вредные частицы.

— Они могут вызвать аллергию и проблемы с дыханием. А сам кондиционер сильно сушит воздух, что приводит к сухости кожи и слизистой глаз, — предупреждает врач.

Чтобы минимизировать риски, достаточно соблюдать несколько простых правил. Разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 7–8 градусов. Также важно правильно направить поток — не на людей, а к потолку.

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