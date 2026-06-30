«Участники быстро вольются в коллективы»: первый поток «Героев Южного Урала» завершил обучение

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Будущее Южного Урала формируют люди, которые еще недавно были на передовой. В Челябинской области завершилось обучение по программе «Герои Южного Урала». Первый поток участников СВО получил знания и готовится к работе в гражданской сфере.

– Программа представляет собой важный шаг к созданию кадрового резерва из числа ветеранов, что позволит им занять достойное место в обществе и внести вклад в развитие региона, – отметил председатель Собрания депутатов Брединского муниципального округа Александр Крылов.

За время обучения ветераны прошли подготовку по разным направлениям: от экономики и управленческой деятельности до современных технологий. Но была не только теория, участники стажировались в региональных ведомствах и знакомились с работой органов власти изнутри.

– Я вижу в программе «Герои Южного Урала» реальный ресурс для укрепления команды муниципалитета. Участники СВО приходят с уже сформированными компетенциями: ответственность, стрессоустойчивость, умение работать в режиме жестких сроков и четко следовать задачам, – подчеркнула начальник общего отдела Верхнеуфалейского городского округа Анна Варгина.

Каждого сопровождали наставники – действующие управленцы Челябинской области. Они помогали разбирать реальные рабочие задачи и делились полезным опытом.

– Уверена, что выпускники программы быстро вольются в наши коллективы и покажут себя как надежные, инициативные сотрудники на самых разных должностях, – добавила Анна Варгина.

В финале участники программы представили выпускные работы. Темы проектов связаны с развитием региона и, как отмечают организаторы, могут лечь в основу будущих инициатив и управленческих решений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.