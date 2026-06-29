Челябинские энергетики выявили порядка 70 тысяч незаконных точек подвесов ВОЛС на ЛЭП

Фото: «Россети Урал»

С начала 2026 года энергетики «Россети Урал» выявили порядка 70 тысяч незаконных точек подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на энергообъектах в Челябинской области.

По результатам работы с операторами связи специалисты легализовали размещение более 10 тысяч точек подвесов ВОЛС на линиях электропередачи (ЛЭП), принадлежащих компании, и заключили договоры с провайдерами.

Напомним, что монтаж стороннего оборудования связи на объектах электросетевого комплекса строго регламентируется законодательством и возможен только по согласованию с сетевой организацией. Большинство телеком-операторов в регионе действуют в рамках нормативно-правового поля: подписаны документы об инвентаризации оборудования, заключены договоры о размещении оптоволокна на энергообъектах компании.

На сегодняшний день для размещения ВОЛС в Челябинской области могут быть использованы порядка 48 тысяч километров ЛЭП и 732 тысячи опор, находящихся в собственности электросетевой компании.

Компания «Россети Урал» является законным владельцем линий электропередачи на территории Челябинской и Свердловской областей, а также Пермского края и обеспечивает надежное электроснабжение потребителей, что требует поддержания в надлежащем состоянии энергообъектов.

Оборудование, установленное без учета допустимой нагрузки на пролеты ЛЭП, создает дополнительные риски, затрудняет обслуживание, препятствует оперативному восстановлению электроснабжения при ликвидации последствий непогоды и может стать причиной несчастных случаев.