Осадков уже три-четыре нормы: гидросооружения Челябинской области берут на усиленный контроль из-за проливных дождей

Фото: Людмила Бабенкова / Минэкологии Челябинской области

В Челябинской области возобновились аномально сильные дожди: к концу июня многократно превышены месячные нормы осадков. Так, по информации челябинского Гидрометцентра, четыре нормы выпало в Кизильском, больше трех – в Магнитогорске и Миассе и почти три нормы – в Бредах, Верхнеуральске и Троицке.

В связи с дождями на особый контроль взяты гидротехнические сооружения на территории региона, там проводятся профилактические мероприятия, сообщает министерство экологии Челябинской области.

— За последние сутки увеличены сбросы на четырех водохранилищах, еще на четырех, наоборот, снижены. Все объекты работают в штатном режиме, — комментирует первый замглавы Минэкологии Сергей Лавров.

Дожди уже привели к подъему рек от 1 до 25 см выше нормы. Гидрометцентр предупреждает о неустойчивом водном режиме и подтоплении отдельных участков поймы рек. Сильные и очень сильные дожди ожидаются в регионе и завтра, 30 июня.

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