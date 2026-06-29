Восемь челябинских школьников набрали 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области подвели итоги экзаменационной кампании, и результаты впечатляют. Сразу восемь выпускников смогли сдать Единый государственный экзамен на максимальные 200 баллов, успешно справившись с двумя сложнейшими предметами.

Как сообщает региональный Минобр, также выросло количество 100-балльных результатов по отдельным дисциплинам: 8 человек показали высший балл по биологии, столько же — по информатике, трое отличились в географии и один выпускник — по английскому языку.

Среди новых 200-балльников — Алиса Богомолова и Ульяна Угольникова из лицея №35, а также Софья Косарева из лицея №97 Челябинска, сдавшие на отлично химию и биологию. Егор Ламзин из физико-математического лицея №31 показал высший результат по профильной математике и информатике. Они присоединяются к ранее отличившимся Даниилу Салимову, Илье Бурашникову, Артёму Афанасьеву из школы №9 города Кусы и Сергею Маслову из челябинского лицея №11.

Ознакомиться со своими результатами участники ЕГЭ могут в школах или через портал «Госуслуги».

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