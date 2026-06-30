Челябинская область вошла в топ-5: регион удерживает позицию среди территорий с более доступным топливом

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Бензин в России в мае продолжил дорожать. Индекс потребительских цен вырос на 12,9% в годовом выражении, а разброс по регионам снова оказался значительным. На этом фоне Челябинская область удерживает позицию среди территорий с более доступным топливом – средняя цена бензина здесь составила 63,77 рубля за литр.

Аналитики «ПромРейтинга» собрали майскую карту цен. В 40 регионах страны бензин подорожал минимум на 0,9%. Есть и резкие скачки. В Севастополе рост составил 6%. В Крыму – 5,8%. Месяцем ранее там уже фиксировали прибавку почти на 3%.

В рейтинге Челябинская область занимает пятое место по доступности бензина. В одной группе с регионом – Курганская, Омская, Томская области и Алтайский край. В Курганской области зафиксирована самая низкая цена – 62,78 рубля за литр. На другом полюсе рейтинга – Крым. Там литр бензина приближается к 83 рублям. Разрыв между регионами становится ощутимым.

Напомним, в Челябинской области завершили формирование муниципальных штабов по топливообеспечению. Им предстоит ежедневно собирать и передавать в региональный центр сведения по каждой автозаправке: наличие бензина и дизельного топлива, уровень цен, действующие ограничения и возникающие логистические сбои.

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