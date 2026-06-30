Т2 увеличил скорость 4G-интернета в Челябинске на 18%

Фото: пресс-служба Т2

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Мобильный оператор Т2 провел модернизацию во всех районах города. Благодаря этому удалось повысить стабильность сигнала там, где в условиях роста интернет-активности ожидалось увеличение нагрузки на сеть. Скорость мобильного интернета при этом выросла в среднем на 18%.

Оператор проводит технические проекты на фоне ежегодного роста интернет-активности жителей Челябинска. По данным аналитики Т2, в среднем трафик растет на 20%. За первые 6 месяцев 2026 года самыми популярными сервисами стали мессенджеры и соцсети, музыкальные и видеолатформы, маркетплейсы и рабочие ресурсы.

Для увеличения скорости интернета и повышения стабильности сигнала технические специалисты вывели новый частотный диапазон LTE/4G. Работы прошли на базовых станциях во всех районах Челябинска. Помимо этого, в Ленинском, Центральном, Советском, Тракторозаводском районах и вблизи побережья Шершневского водохранилища Т2 расширил частотный диапазон оборудования. Это позволило улучшить проникновения сигнала в здания в местах плотной застройки, дома с толстыми стенами и в подвалы.

– Челябинск – один из крупнейших городов Урала, здесь живут миллионы людей, кому ежедневно нужен доступ к качественному мобильному интернету. Для работы, учебы, связи с близкими, развлечений, госуслуг, вызова такси и много чего еще. Из-за этого каждый год мы видим рост интернет-активности клиентов, и реагируем на него, модернизируя сеть,– отметил технический директор челябинского филиала Т2 Сергей Корабельников.

Модернизация в Челябинске стала частью масштабного проекта Т2 по развитию сети по всему региону. С начала года оператор улучшил связь для более чем 1,2 млн жителей области. Для этого были запущены новые базовые станции в спальных районах Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, улучшено покрытие на участках федеральной трассы М-5 «Урал», проведена модернизация в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Верхнеуральске, Чесме и деревнях Сосновского района.

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