Полчаса прогулки и полное погружение: на ГЭС «Пороги» оживили истории инженеров и рабочих через наушники

Фото: Hornews.com.

В поселке Пороги Челябинской области запустили иммерсивный аудиопроменад. Теперь каждый желающий может приехать сюда, надеть наушники и услышатьрассказы людей, связанных с историей старейшей ГЭС региона и природными достопримечательностями.

Маршрут аудиопроменада проходит вдоль улицы Порожской, поворачивает к местной турбазе и возвращается обратно вдоль реки Большая Сатка. Прогулка занимает около получаса. Во время нее слушатели знакомятся с тремя героями: ветераном трех войн Игнатием Векшиным, инженером Александром Шуппе и хранителем Порогов Виктором Загнойко. Всех их озвучили местные энтузиасты.

— Пороги — это место уникальное, удивительное, и его просто нужно понять. Есть в нем что-то магнетическое, что притягивает сюда снова и снова. В том, что вы услышите, нет ни одного случайного слова, — рассказал режиссер проекта Антон Лапко журналистам Hornews.com.

Одна из фишек аудиопроменада — песни. Их исполнил фольклорный коллектив «Зимогоры», который собирает аутентичные мелодии горнозаводских сел. Также в озвучке участвовали больше 20 местных жителей — все они лично связаны с Порогами. В записи звучат голоса тех, кто когда-то работал на заводе, рыбачил, отдыхал и помнит времена, когда поселок был густонаселенным.

Авторы рекомендуют скачать аудиофайл и карту маршрута заранее — мобильной связи в Порогах нет. Новых экскурсий пока не анонсировали, но пройти аудиопроменад может любой желающий.

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