Отдых с огоньком: на базе «Курочкино» вечер закончился стрельбой

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Вечером в воскресенье, 28 июня, на базе «Курочкино» поссорились две компании. Слово за слово – и 42-летний мужчина вытащил травматический пистолет. Он открыл стрельбу, в результате трое человек получили травмы.

Сотрудники полиции установили всех участников ситуативного конфликта. Троих подозреваемых доставили в отдел МВД по Копейску. Травматический пистолет изъяли. По предварительным данным, травмы получили трое граждан, их уже опросили.

Продолжается выяснение всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство». Один из фигурантов, 1983 года рождения, водворен в изолятор временного содержания. Остальные детали уточняются.

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