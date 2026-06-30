Суд отправил замглавы миндортранса Челябинской области в колонию на четыре года

Свою вину Харченко признал на первом суде. Фото: архив КП.

Бывшему первому замминистра дорожного хозяйства региона Станиславу Харченко озвучили приговор за злоупотребления должностными полномочиями и получение крупной взятки. По данным источника КП-Челябинск, Советский районный суд признал его виновным и назначил наказание - четыре года колонии строго режима, штраф 700 тысяч рублей и запрет на работу в госорганах на 4 года.

Напомним, Харченко задержали еще в декабре 2024 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Чиновник знал о некачественных дорогах и отмытых деньгах, но принимал объекты. В ноябре 2025 года, на первом заседании, Харченко свою вину признал. Его обвиняли в организации преступной схемы на строительстве дороги к поселку Джабык и участка трассы Чебаркуль-Мисяш-М-5. Харченко знал о нарушениях ГОСТа, тонком асфальте и дешевых материалах. За «прикрытие» подрядчика - компании Нвера Колозяна - Харченко даже получил новый айфон.

Дело лично вел главный прокурор региона, ведь от действий Харченко пострадала репутация всего министерства в глазах народа.

После следовали еще громкие аресты в миндортрансе. Были задержаны два бывших министра — Дмитрий Микулик и Алексей Нечаев, начальник правового управления, а также бизнесмены. Алексей Нечаев находится под следствием с февраля 2025 года.

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