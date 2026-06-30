Полиция возбудила уголовное дело после лобового ДТП в Челябинской области

Жив остался водитель иномарки. Фото: "КП" Архив.

28 июня на трассе Южноуральск - Магнитогорск произошла авария - лоб в лоб столкнулись «четырнадцатая» и Hyundai Accent.

В аварии погибли 23-летняя девушка из Магнитогорска, которая была за рулем ВАЗ, и 18-летний пассажир иномарки, когда его везли в больницу. 19-летнему водителю машины, которая загорелась от удара, оказали помощь на месте.

Hyundai Accent загорелась от удара. Фото: Госавтоинспекция Челябинской области

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, возбуждено уголовное дело - нарушение ПДД, которое по неосторожности повлекло смерть двух или более лиц.

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