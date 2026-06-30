Думал, они украли сумку с деньгами: челябинец арестован за гибель двух соседей

Фото: СКР по Челябинской области

Курчатовский районный суд заключил под стражу 55-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжких травм, которые привели к смерти двух человек.

По версии следствия, в период с 21 по 26 июня 2026 года мужчина пришел в квартиру на улице Косарева, чтобы поговорить с соседями. Он подозревал их в краже своей сумки с деньгами. В ходе конфликта, который произошел на почве личной неприязни на фоне употребления алкоголя, обвиняемый нанес не менее пяти ударов руками по голове и туловищу 49-летней женщине и ее 46-летнему сожителю.

Погибших обнаружила соседка. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть обоих. Самого фигуранта задержали оперативники отдела полиции «Курчатовский».

Следователи СК добились ареста обвиняемого. Сейчас по делу назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательств. Расследование продолжается.

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