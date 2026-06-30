60 тысяч за укус: суд взыскал с владельца овчарки компенсацию пенсионерке

Собака была без намордника и поводка. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

66-летняя пенсионерка получит компенсацию морального вреда за нападение на нее собаки. В сентябре 2025 года в СНТ женщину укусила немецкая овчарка, которую хозяин выгуливал без намордника и поводка. Укус пришелся на спину.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, прокурор Миасса обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с владельца животного. Миасский городской суд удовлетворил требования и постановил выплатить пострадавшей 60 тысяч рублей.

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