Отправится в колонию, когда ребенку будет 14 лет: суд вынес приговор свекрови из Челябинска, которая похитила невестку и вымогала деньги

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Сегодня, 30 июня, Советский районный суд признал виновными челябинку и одному из ее подельников в вымогательстве с применением насилия. Напомним, в августе прошлого года женщина сговорилась с группой мужчин, чтобы отобрать имущество у своей невестки - 200 тысяч рублей и Mercedes-Benz. Как ранее писала КП-Челябинск, девушку скрутили у ТРК, угрожая оружием, ее насильно увезли в ресторан, но она сумела связаться с сестрой, которая вызвала полицию. У девушки сильно напряженные отношения со свекровью из-за кредита, который блондинка попросила оформить на семью мужа, а платить не стала.

В феврале свекровь арестовали. 30 июня суд озвучил наказание - штраф 300 тысяч рублей и четыре года исправительной колонии общего режима. Правда, туда женщина отправится только в момент, когда ее ребенку стукнет 14 лет. Ее подельнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 000 руб.

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