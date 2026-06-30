В больнице Копейска с начала года провели 380 операций по удалению катаракты

Фото: Алексей Булатов

В Копейске продолжается модернизация офтальмологической службы в первой городской больнице. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в региональном Минздраве, с начала года в отделении заработал дневной стационар, а с помощью нового оборудования врачи провели уже более 380 вмешательств по поводу катаракты.

Речь идет о факоэмульсификаторе — аппарате последнего поколения для дробления и удаления помутневшего хрусталика. Хирурги делают прокол длиной всего 1,8 миллиметра, благодаря чему ткани почти не травмируются, а зрение восстанавливается быстрее.

Врач-офтальмолог Лариса Юровская отметила, что на новой установке операция идет значительно быстрее, чем раньше, и пациенты остаются довольны результатами.

Развитие направления началось годом ранее, когда в больнице открыли межрайонный кабинет для наблюдения за пациентами с диабетическими изменениями глаз. Там принимают жителей не только Копейска, но и соседних территорий. Кабинет оснащен современной диагностикой, включая оптическую томографию сетчатки.

С января 2026-го заработал дневной стационар, где лечат патологии сетчатки, в том числе с помощью инъекций препаратов прямо в глазное яблоко — процедуру выполняют под местным обезболиванием.

Главный врач Алексей Алешкевич подчеркнул, что новые технологии заметно улучшили медицинскую помощь для пациентов из Копейска, Красноармейского и Еткульского округов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.