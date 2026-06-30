Фото: скрин видео Андрей Федотов/Администрация Челябинска

В Челябинске начался демонтаж дорожных ограждений, которые установили вдоль улиц в разное время. Комитет дорожного хозяйства по поручению мэра Алексея Лошкина проводит инвентаризацию всех заборов, чтобы выявить те, что уже не нужны или мешают движению.

В центре Челябинска демонтируют заборы Видео: Андрей Федотов/Администрация Челябинска

Первые 680 метров металлических конструкций убрали с участка рядом с ТРК «Родник». Следующий этап — демонтаж на улицах Свободы, Красной, Степана Разина, Труда, Коммуны, Худякова, Володарского, Энгельса и Сони Кривой.

В мэрии уточнили, что работы будут проводить поэтапно. После демонтажа подрядчик сразу восстановит нарушенное благоустройство.

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