В офисном здании в центре Челябинска произошел пожар

Фото: читатель КП

В бизнес-центре на Коммуны, 131 пожар. По данным МЧС, горение ликвидировано на пятом этаже на площади 30 квадратных метров.

Фото: читатель КП

- Самостоятельно здание покинули 26 человек, - уточнили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Что стало причиной возгорания, установит отдел дознания. На месте работали четыре единицы техники и 15 человек Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

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