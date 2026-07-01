Новые требования для получения детских пособий появятся в Челябинской области

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Власти Челябинской области пересматривают правила назначения ежемесячных выплат на детей. Поправки в закон о пособиях в связи с рождением и воспитанием ребенка уже одобрены профильным комитетом Заксобрания. Документ приводят в соответствие с федеральным законодательством.

Первая корректировка касается многодетных семей с детьми до 17 лет, чей доход окажется выше прожиточного минимума не более чем на 10%. Они смогут один раз сохранить право на получение пособия. Это решение будет приниматься на основе данных за последний месяц выплаты либо за три следующих месяца.

Следующее нововведение запланировано на апрель 2027 года. С этого момента претендовать на детское пособие смогут только граждане России, проживающие в стране не менее пяти лет. Министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева уточнила: исключение сделают для тех, кто стал гражданином РФ по рождению, а также для участников СВО, их семей и ветеранов боевых действий. Все остальные категории граждан будут оформлять выплаты в прежнем порядке — через Госуслуги, МФЦ или Социальный фонд.

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