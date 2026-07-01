«Их подвиг навсегда вписан в историю России»: на Южном Урале впервые отмечают День ветерана боевых действий

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 июля в Челябинской области впервые официально отмечают День ветерана боевых действий. Памятная дата была установлена региональным Законодательным собранием в 2025 году. В этот день чествуют героев, воевавших в Афганистане, Чечне и других горячих точках. Губернатор Алексей Текслер поздравил южноуральцев с этой датой:

— Мы отдаем дань уважения всем, кто в разные годы выполнял боевые задачи и защищал национальные интересы нашего Отечества. Их мужество и самоотверженность — важная часть истории региона и страны. Мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с поля боя. Их подвиг навсегда вписан в историю России.

Губернатор также подчеркнул, что сегодня ратные традиции достойно продолжают участники СВО, а долг региона — чтить героев и помогать их семьям.

Сейчас южноуральские ветераны могут рассчитывать почти на три десятка видов региональной помощи — от денежных выплат до путевок в санатории. Каждому, кто обратился за поддержкой, назначают персонального куратора, который сопровождает его на всех этапах — от подачи документов до получения льгот.

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