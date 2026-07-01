Челябинская область вошла в топ регионов с самыми длительными сроками автокредитования

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К середине 2026 года жители Челябинской области оформляют машины в кредит в среднем на 6,24 года — это на 19,8% больше, чем годом ранее. Таковы свежие расчеты Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Общероссийские показатели тоже выросли: с 5,08 до 5,97 лет, что соответствует приросту в 17,5%.

Лидерами по удлинению сроков стали Самарская область (5,93 года, плюс 26,5%), Чувашия (6,21 года, рост на 25,8%) и Нижегородская область (5,98 года, прибавка 24,9%). Эксперты НБКИ объясняют такую динамику стремлением банков удержать ежемесячные платежи в рамках допустимой долговой нагрузки заемщиков.

Как отмечают эксперты, тренд на удлинение сроков объясняется и другими факторами: ослаблением покупательского спроса из-за повышения утильсбора, дорогими кредитами и общим подорожанием автомобилей. Заемщикам рекомендуют следить за состоянием своей кредитной истории и не допускать ее ухудшения.

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