Поступление за деньги: трое родителей заплатили за место в колледже для своих детей и теперь ответят за это в суде

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В Магнитогорске Челябинской области трое родителей обвиняются в даче взяток заместителю директора педагогического колледжа за гарантированное зачисление своих детей. Прокурор Правобережного района города утвердил обвинительные заключения по уголовным делам, возбужденным по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

По данным следствия, в период приемных кампаний 2023/2024 и 2024/2025 учебных годов законные представители абитуриентов передали должностному лицу 41, 45 и 50 тысяч рублей. За эти деньги чиновник должен был обеспечить поступление их детей в образовательную организацию.

Уголовные дела родителей направлены в Правобережный районный суд Магнитогорска. Расследование в отношении сотрудника колледжа, который принял взятки, продолжается.

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