ЕР подбирает кандидата на место Александра Галкина в челябинской гордуме

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В сентябре в Челябинске намечаются довыборы в городскую думу по избирательному округу №5. Место стало вакантным после сложения полномочий эсером Александром Галкиным на фоне судебного разбирательства по поводу его квартиры в Москве.

Партия «Единая Россия» планирует выдвинуть в депутаты гордумы по округу №5 заместителя руководителя челябинской «Молодой гвардии» Сергея Бушу. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Сам Сергей Буша в разговоре с КП-Челябинск не стал подтверждать эту информацию напрямую, но упомянул, что заявится на партийные праймериз.

— Впереди еще процедура предварительного голосования партии «Единая Россия». Если избиратели поддержат, то конечно будем работать в их интересах, — сказал Сергей Буша.

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