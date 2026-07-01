Челябинские спортсмены взяли золото и серебро на первом этапе чемпионата России по аквабайку в Перми

Фото: Денис Шмаков, пресс-служба администрации города Челябинска.

В Перми завершился первый этап чемпионата России по водно-моторному спорту в дисциплине «аквабайк». В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов со всей страны. Три дня на акватории Камы проходили заезды в трех дисциплинах: слалом, фристайл и кольцевые гонки. Сборная Челябинской области выступила в полном составе и сразу заявила о себе.

В копилке южноуральских спортсменов — три медали. Макар Горяев стал лучшим во фристайле в классе Junior. Милена Хайруллова завоевала серебро в классе GP3, а также взяла бронзу сразу в двух дисциплинах: в слаломе GP1 Lady и во фристайле Lady.

— Первый этап позади, но сезон только начинается. Продолжаем борьбу за медали. Болеем за наших, — добавили в пресс-службе мэрии Челябинска

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