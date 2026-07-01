Опасная красота: в нацпарке «Таганай» зацвела ядовитая наперстянка

Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай».

В лесах национального парка «Таганай» зацвела наперстянка — растение с нежно-желтыми цветками-колокольчиками. Несмотря на привлекательный внешний вид, все его части ядовиты. Специалисты нацпарка предупреждают: срывать цветы для букета крайне опасно.

— При виде нежно-желтых колокольчиков рука так и тянется собрать букет. Но лучше так не делать, ведь перед нами — наперстянка, у которой ядовиты все части, — пояснили в пресс-службе нацпарка журналистам Pchela.news.

В листьях растения содержатся гликозиды, влияющие на сердечную деятельность. С XVI века его использовали в медицине, но самостоятельное применение запрещено — важна точная дозировка. Русское название цветка, как и латинское, связано с наперстком — по форме бутонов.

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