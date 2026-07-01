Работы почти на год: в Магнитогорске ищут проектировщика для строительства новой школы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Магнитогорска в Челябинской области объявила тендер на проектирование новой школы в поселке «Западный-1». Учебное заведение рассчитано на 825 учеников. Информация размещена на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 23,8 млн рублей, заявки принимаются до 8 июля.

Подрядчику предстоит выполнить проектно-изыскательские работы до 17 мая 2027 года, а затем до 31 августа пройти госэкспертизу. Строительство начнется после утверждения проекта. По данным издания «Курс дела», для школы выделен участок на улице Евгения Евтушенко. Ориентировочная площадь здания составит 27 тысяч квадратных метров.

Финансирование работ будет вестись из городского бюджета. Сроки возведения школы определят после завершения проектирования и экспертизы. Новая школа станет важным объектом социальной инфраструктуры для растущего микрорайона.

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