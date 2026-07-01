Куда поступить? в Челябинской области для абитуриентов продолжается приемная кампания — 2026

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Челябинской области продолжается приемная кампания в вузах. Выпускники школ определяются с будущей профессией. В 27 учебных заведениях открыто 9 634 бюджетных места. Самые востребованные направления — педагогика, медицина и IT. Также растет интерес к техническим специальностям, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Вузы обновляют программы под запросы экономики. ЮУрГУ готовит операторов дронов и робототехников, МИДИС внедряет искусственный интеллект, а ЮУГМУ и МГТУ им. Носова запустили совместную подготовку «Медицинский инженер». Особое внимание уделяют будущим педагогам — сегодня по этим направлениям учатся более 15,5 тысячи человек. С 2020 года по программе «Земский учитель» в регион привлечено 258 специалистов. Для молодых педагогов действует финансовая поддержка — выплаты уже получили 1 166 учителей.

Главный инфраструктурный проект — строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. К сентябрю здесь откроют шесть гостиниц для студентов на 3,4 тысячи мест. Следующий этап — научно-образовательный корпус с лабораториями. Подробнее о новых специальностях можно узнать на сайтах вузов.

Приемная кампания в вузы и колледжи в регионе стартовала с 20 июня. В этом году регион рассчитывает набрать около 25 тысяч студентов — на бюджет и платное обучение.

Подавать документы можно одновременно в пять университетов, расставляя приоритеты по желанию. Но затягивать с решением не стоит — график приема уже утвержден. Для поступающих на бюджет вне конкурса установлен срок до 25 июля. Абитуриентам, сдающим внутренние вступительные экзамены, нужно успеть до 20 июля. Финальная дата приема документов во все вузы — 15 августа

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