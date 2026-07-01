В Челябинской области назвали лидера среди операторов по числу абонентской базы

Фото: пресс-служба Т2

Аналитики «ТМТ Консалтинг» провели исследование, каких мобильных операторов чаще всего выбирают жители Челябинской области. Анализ проходил во втором квартале 2026 года. По данным компании, крупнейшей абонентской базой в регионе среди операторов «большой четверки» располагает Т2.

Согласно исследованию рынка сотовой связи, проведенному компанией «ТМТ Консалтинг» весной 2026 года, Т2 остается лидером по количеству абонентов в области среди крупнейших мобильных операторов страны.

Эксперты считают, что позиции оператора во многом связаны с развитием телекоммуникационной инфраструктуры региона. В Т2 «КП-Челябинск» рассказали, что их услуги связи и мобильного интернета сейчас доступны на территории, где живут более 99,5% населения области.

- Жители Челябинской области – активные пользователи цифровых технологий, что подтверждает ежегодный рост объемов голосового и интернет-трафика, - отметила директор филиала Т2 в регионе Ольга Колосова.