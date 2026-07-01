«Получили широкую узнаваемость»: губернатор вручил благодарность «Комсомолке» за поддержку проекта «Герои Южного Урала»

Благодарность получила директор челябинской "Комсомолки" Екатерина Парфенова. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области завершилась кадровая программа «Герои Южного Урала». В течение года участники спецоперации проходили обучение в сфере управления, а вручение дипломов состоялось в резиденции губернатора.

Алексей Текслер отметил работу большой команды, которая все это время обеспечивала процесс обучения. Это педагоги РАНХиГС, руководители компаний и предприятий, которые стали наставниками для участников программы. Большой интерес к проекту губернатора проявили средства массовой информации.

— Огромное спасибо всем тем, кто активно содействовал реализации программы, — сказал глава региона. — Для нас это был первый опыт и, конечно, он был очень ответственный. И у нас все получилось.

Благодарственное письмо губернатора Челябинской области получила директор АО ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. В течение года журналисты рассказывали истории участников проекта «Герои Южного Урала», следили за их успехами, выезжали на очные модули программы.

Фото: пресс-служба губернатора.

— Благодаря вашим компетенциям, оперативности, творческой энергии участники программы «Герои Южного Урала» получили широкую узнаваемость, стали спикерами по социально значимым темам, а сам проект укрепил свой авторитет как важная инициатива, объединяющая людей, готовых служить обществу, быть примером гражданской ответственности и патриотизма, — говорится в благодарности.

После окончания курса многие из выпускников заняли должности в органах власти, в том числе в областном парламенте и региональных министерствах.

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