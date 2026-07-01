Порвал ахилл: форвард «Трактора» Виталий Кравцов из-за травмы сможет выйти на лед только через полгода

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов из-за травмы сможет выйти на лед только через полгода. Фото ХК «Трактор»

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин на официальном сайте клуба сообщил печальную новость для болельщиков. Форвард хоккейной команды Виталий Кравцов получил травму и сможет вернуться на лед только через полгода. Во время индивидуальных тренировок он повредил ахиллово сухожилие. Сейчас нападающему провели операцию. Он проходит реабилитацию.

— Со слов врачей, его полное восстановление будет ориентировочно к ноябрю-декабрю. Мы рассчитываем на оптимистичный план. Виталий является значимой частью нашего коллектива, и мы будем помогать ему вернуться на свой уровень. Клуб по-прежнему рассчитывает на Кравцова в полном объеме, — прокомментировал травму одного из лучших форвардов «Трактора» Иван Савин.

Гендиректор клуба также рассказал, что сейчас команда ведет переговоры с воспитанниками «Трактора» Максимом Шабановым и Евгением Дадоновым, которые сейчас играют в НХЛ, о возможном возвращении в родной клуб.

Напомним, ранее стало известно о подписании контракта с новым главным тренером «Трактора» Скоттом Гордоном и новым голкипером – вратарем сборной Норвегии Хенриком Хёукеланном - лучшим вратарем чемпионата мира-2026, соглашение с норвежцем рассчитано до 2028 года.

Напомним, что в этом сезоне Виталий Кравцов побил клубный рекорд «Трактора». В марте этого года в матче с магнитогорским «Металлургом» Кравцов набрал 235-ое очко за «Трактор» (гол + пас), обновив клубный рекорд челябинца Антона Глинкина в матчах чемпионатах КХЛ.

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