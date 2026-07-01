Порвал ахилл: форвард «Трактора» Виталий Кравцов из-за травмы сможет выйти на лед только через полгода

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин на официальном сайте клуба сообщил печальную новость для болельщиков. Форвард хоккейной команды Виталий Кравцов получил травму и сможет вернуться на лед только через полгода. Во время индивидуальных тренировок он повредил ахиллово сухожилие. Сейчас нападающему провели операцию. Он проходит реабилитацию.
— Со слов врачей, его полное восстановление будет ориентировочно к ноябрю-декабрю. Мы рассчитываем на оптимистичный план. Виталий является значимой частью нашего коллектива, и мы будем помогать ему вернуться на свой уровень. Клуб по-прежнему рассчитывает на Кравцова в полном объеме, — прокомментировал травму одного из лучших форвардов «Трактора» Иван Савин.
Гендиректор клуба также рассказал, что сейчас команда ведет переговоры с воспитанниками «Трактора» Максимом Шабановым и Евгением Дадоновым, которые сейчас играют в НХЛ, о возможном возвращении в родной клуб.
Напомним, ранее стало известно о подписании контракта с новым главным тренером «Трактора» Скоттом Гордоном и новым голкипером – вратарем сборной Норвегии Хенриком Хёукеланном - лучшим вратарем чемпионата мира-2026, соглашение с норвежцем рассчитано до 2028 года.
Напомним, что в этом сезоне Виталий Кравцов побил клубный рекорд «Трактора». В марте этого года в матче с магнитогорским «Металлургом» Кравцов набрал 235-ое очко за «Трактор» (гол + пас), обновив клубный рекорд челябинца Антона Глинкина в матчах чемпионатах КХЛ.
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