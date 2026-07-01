Размытую ливнями дорогу восстанавливают в Челябинской области

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

После сильного паводка дорожники восстанавливают дорогу Черновское-Устиново в Миассе Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса региона.

Рабочие привозят грунт и отсыпают размытые участки. Также дороги чистят от мусора.

Напомним, в конце июня дорогу размыло настолько сильно, что она полностью обвалилась. Ее пообещали восстановить за 10 дней.

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