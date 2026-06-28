Дорогу восстановят за 10 дней: в Миасском округе устраняют последствия размыва трассы Черновское – Устиново

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

В Миасском округе дорогу Черновское – Устиново на 9-м километре размыло после сильных дождей. Сейчас проезд полностью закрыт, восстановить участок планируют примерно за 10 дней.

На месте работают дорожные службы. Организовано взаимодействие с ГАИ и МЧС. Оперативный штаб Миндортранса выезжал на участок, где был определен порядок восстановительных работ.

Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Напомним, из-за сильных дождей в Челябинской области ранее был размыт участок дороги Миасс – Учалы в районе села Устиново. Также в Миасском городском округе фиксировались последствия ливней в районе поселка Черновское, где пострадали дороги и частный сектор.

После осмотра участка составили план восстановления. Сначала заменят водопропускную трубу, затем насыпят и уплотнят грунт и скальную породу. После просушки дорогу заасфальтируют. На работах задействуют до 12 единиц техники и около 15 рабочих.

Фото: Администрация города Миасса

Для сохранения транспортной доступности поселка Устиново организовано движение автобусных маршрутов №413 и №435 по объездной схеме. Автобусы идут через Кундравы, Филимоново и Алтынташ с выходом на основные дороги Миасса и в направлении Устиново. Расписание движения скорректировано.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области держит ситуацию на контроле.

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