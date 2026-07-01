«Радиус опасной зоны ограничен»: подозрительные емкости с химическими веществами нашли на контейнерной площадке в Челябинске

Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области.

В Челябинске ликвидируют происшествие на контейнерной площадке на улице Вострецова в Курчатовском районе. Там нашли стеклянные емкости с какими-то химическими веществами. Сделали это два водитель мусоровоза и его помощник. В итоге обоих доставили в больницу.

Сейчас там работают сотрудники МЧС, спасатели поисково-спасательного отряда и городской службы спасения. Люди в защитных костюмах аккуратно составляют емкости в специальные контейнеры для перевозки.

– Радиус опасной зоны ограничен, он составляет 5 метров. Опасность для населения отсутствует, – сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

После этого контейнерную площадку обработают специальным составом, чтобы она точно была безопасна для людей.

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