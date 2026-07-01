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НовостиПроисшествия1 июля 2026 16:21

Получил условный срок и штраф: южноуральца осудили за незаконную охоту на косулю за 120 тысяч

Житель Челябинской области осужден за охоту на косулю за 120 тысяч
Дарья МАРКОВА
Мужчина охотился на косулю зимой.

Мужчина охотился на косулю зимой.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Мужчина охотился зимой в ближайшем к своему поселку лесу. В феврале этого года он сел на снегоход и из ружья попал в самца сибирской косули стоимостью 120 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Суд признал его виновным в охоте без соответствующего разрешения и незаконном хранении карабина. Мужчина получил два года условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Также ближайшие два года ему нельзя будет охотиться. Снегоход и карабин конфисковали в доход государства.

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