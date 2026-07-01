Получил условный срок и штраф: южноуральца осудили за незаконную охоту на косулю за 120 тысяч

Мужчина охотился на косулю зимой. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Мужчина охотился зимой в ближайшем к своему поселку лесу. В феврале этого года он сел на снегоход и из ружья попал в самца сибирской косули стоимостью 120 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Суд признал его виновным в охоте без соответствующего разрешения и незаконном хранении карабина. Мужчина получил два года условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 100 тысяч рублей. Также ближайшие два года ему нельзя будет охотиться. Снегоход и карабин конфисковали в доход государства.

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