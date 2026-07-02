Тепло и пасмурно: рассказываем о погоде в Челябинске и области 2 июля

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Как сообщают в челябинском гидтрометцентре, сегодня, 2 июля, по области ночью пройдут местами небольшие дожди, возможны грозы. Днем ожидаются кратковременные осадки, в отдельных районах сильные, также с грозами. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северный и северо-восточный, 2–7 м/с, днем порывы могут достигать 12 м/с. Температура воздуха по региону составит ночью 9–14°, в течение дня 19–24°.

В Челябинске ночью вероятен слабый дождь, днем — кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, днем порывы до 10 м/с. Температура воздуха в городе будет ночью 12–14°, в дневное время в районе 21–23°.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.