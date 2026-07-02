«Это голос жизни»: осужденная из Челябинска стала серебряным призером на конкурсе звонарей

Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

Осужденная исправительной колонии №4 ГУФСИН России по Челябинской области, Полина Г., заняла второе место на ежегодном Всероссийском конкурсе звонарного искусства среди отбывающих наказание.

В этом году в состязании, организованном совместно с Синодальным отделом Русской Православной Церкви по тюремному служению, приняли участие представители 66 территориальных органов ФСИН России. Победителей определяло жюри, в которое вошли профессиональные звонари, представители церкви и сотрудники ведомства.

Полина Г., состоящая в православной общине при храме святого Иова Многострадального на территории ИК-4, занимается в школе звонарей четыре года. По ее словам, это не просто мелодия, а «голос жизни», помогающий обрести внутренний покой.

В ГУФСИН отмечают, что духовное развитие и творческая самореализация осужденных являются важными элементами их успешной ресоциализации после освобождения. На территории колонии действует воскресная школа и звонница, где под руководством наставника осужденные осваивают это мастерство.

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