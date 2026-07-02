Передняя часть авто всмятку: на трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 2 июля, на 69-м километре федеральной автодороги ФАД-310 произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации МЧС России по Челябинской области, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением.

Фото: МЧС России по Челябинской области

От полученных травм мужчина скончался на месте. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента извлекли тело водителя из искореженного автомобиля, а также отключили аккумуляторную батарею для предотвращения возгорания.

В связи с трагедией спасатели в очередной раз призывают автомобилистов к бдительности, напоминая о необходимости соблюдать скоростной режим и избегать рискованных маневров.

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